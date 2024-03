(Di sabato 30 marzo 2024) Si ritroveranno tutti insieme il 19 aprile al comizio finale del centrodestra unito per Vito Bardi in Basilicata. Ma nel frattempo i leader dei partiti di governo, in vista delle prossime elezioni europee di giugno, continuano a darsele di santa ragione dalla mattina alla sera. O meglio non è proprio questa la versione corretta. È Matteoche continua quotidianamente a sfidare la premier, numero uno di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e a battibeccare con il leader di Forza Italia, Antonio. E i sondaggi ci dicono che finora la sua linea none il temutodegli azzurri sui leghisti è cosa fatta. Nell’ultima rilevazione/Agi pubblicata ieri, FdI torna a registrare un segno positivo, anche se solo di un decimo, rispetto al dato di due ...

Si ritroveranno tutti insieme il 19 aprile al comizio finale del centrodestra unito per Vito Bardi in Basilicata. Ma nel frattempo i leader dei partiti di governo, in vista delle prossime elezioni ... (lanotiziagiornale)

La deriva sovranista di Salvini non paga, c’è il sorpasso di Tajani. FI secondo partito della coalizione, lo certifica la Supermedia Agi/Youtrend - La deriva sovranista di Salvini non paga, c’è il sorpasso di Tajani. Per Supermedia Agi/Youtrend è FI il secondo partito della coalizione ...lanotiziagiornale

La forza delle donne per costruire l’alternativa alla deriva nazionalista e sovranista - Ripartiamo dai territori per rilanciare un forte ingaggio di pensiero e operosità di donne e ragazze in vista di amministrative ed europee ...partitodemocratico

Giorgia Meloni, i gesti teatrali e i sovranisti: perché l’ironia è necessaria per non spaventare - La strategia è chiara: amplificare, anziché smorzare, le polemiche dell'opposizione per ridicolizzarle. Dal blog di Marco Venturini ...ilfattoquotidiano