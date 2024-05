Pomodorini tossici nelle scuole - bambini si sentono male | interviene il ministero

Pomodorini a scuola e centinaia di bimbi intossicati, sospeso il progetto del ministero dell’Agricoltura - Pomodorini a scuola e centinaia di bimbi intossicati, sospeso il progetto del ministero dell’Agricoltura - Ma cosa è successo con la storia dei bambini intossicati dopo aver mangiato dei pomodori a scuola Da quel che si è capito venerdì a pranzo più di cento bambini e alcuni insegnanti in diverse scuole d ...

Mangiano pomodorini a scuola, bambini intossicati in Emilia-Romagna: centinaia di casi - Mangiano pomodorini a scuola, bambini intossicati in Emilia-Romagna: centinaia di casi - Più di cento bambini e alcuni insegnanti in quattro scuole del Modenese, altri casi in altre scuole dell’Emilia-Romagna, come a Forlì, Rimini e Faenza: si ...

Più di 100 bambini intossicati dopo aver mangiato pomodorini a scuola (che aveva fornito il Ministero) - Più di 100 bambini intossicati dopo aver mangiato pomodorini a scuola (che aveva fornito il Ministero) - In alcune scuole si sono verificate intossicazioni alimentari di studenti e insegnanti dovute al consumo di pomodorini forniti dal ministero ...