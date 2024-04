I rifiuti organici diventano biogas - inaugurato il biodigestore di Montespertoli

(Di martedì 23 aprile 2024)(Firenze), 23 aprile 2024 – Alia ha presentato oggi ail nuovo impiantoper il trattamento deidi Casa Sartori: con un investimento complessivo di 75 milioni di euro, l'impianto potrà trattare ogni anno fino a?160.000 tonnellate dida raccolte differenziate (145.000 die 15.000 di verde), producendo circa 12 milioni di metri cubi di biometano e 35.000 tonnellate di compost. Il polo è in grado di sostenersi con pannelli fotovoltaici ed energia rinnovabile, e al suo interno sono stati piantati 360 alberi. Per Alia l'impianto è fra i primi cinque in Italia nel trattamento integrato anaerobico-aerobico dei. Il presidente della Regione Toscana, ...

Nuovo biodigestore nel Fiorentino, investimento 75 milioni - Alia Multiutility ha presentato oggi a Montespertoli (Firenze) il nuovo impianto biodigestore per il trattamento dei rifiuti di Casa Sartori: con un investimento complessivo di 75 milioni di euro, l'i ...ansa

Tempio, un’altra discarica abusiva nel cantiere abbandonato - Tempio. Dovrebbe essere un magazzino, chiuso e a utilizzo riservato, invece è un cantiere aperto a chiunque. Non bastano le reti in plastica ed in metallo, ormai divelte, per impedire l’accesso a quel ...lanuovasardegna

Castelli di sabbia incrollabili: le case stampate 3D, universali e senza sprechi - Riducono gli scarti di materiale perché viene prodotto solo l’inchistro necessario, si costruiscono velocemente e sono poco costose. Le abitazioni realizzate da stampanti 3D sono personalizzabili e al ...corriere