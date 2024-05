Pagati per perdere peso | l’insolita proposta contro l’obesità di uno studio inglese

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un gruppo di ricercatori dell'Università di Stirling, in Scozia, ha sperimentato un nuovo metodo per incentivare le persone a: offrire ricompense economiche come premio per i chili persi. I risultati dellosu quasi 600 uomini ha confermato la loro tesi.

La Semaglutide , farmaco venduto con i nomi commerciali di Wegovy e Ozempic, non solo fa perdere decine di kg in sicurezza, ma aiuta a mantenere il peso corporeo per almeno 4 anni . Lo dimostra un nuovo , approfondito studio clinico.Continua a leggere

