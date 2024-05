Omicidio Luca Sacchi - definitiva condanna a 27 anni per killer Valerio Del Grosso

(Di giovedì 16 maggio 2024) La Cassazione ha confermato e resolaa 27di carcere perDel: fu lui a uccidere a colpi di pistolaa Roma il 24 ottobre del 2019 davanti ad un pub nella zona di Colli Albani. È stato invece disposto un appello bis, nell'ottica di aumentare la pena (come chiesto dalla Procura generale) per gli altri imputati. Si tratta di Paolo Pirino, presente sul luogo del delitto con Del, e Marcello De Propris, accusato di aver fornito l’arma con cui è stato ucciso. Per loro le condanne in secondo grado erano scese da 25a 14e 8 mesi. Dovrà affrontare un nuovo processo di appello anche la fidanzata di, Anastasiya ...

