Malore improvviso per Lisa Labbrozzi - trovata morta in casa la 39enne coordinatrice di Forza Italia del Trevigiano

Malore improvviso per il prof di inglese da un milione di follower su TikTok, Davide Patron . Il docente, diventato molto famoso sui social, ha infatti avuto un arresto cardiaco mentre saliva su un treno in Francia. A raccontarlo è stato lui ...

malore improvviso per Alessia Pifferi . La 38enne ha accusato un mancamento in carcere nella mattina di martedì 14 maggio, esattamente il giorno seguente alla sua condanna all'ergastolo da parte della Corte d'Assise di Milano per l'omicidio della ...

Reggio Emilia, agricoltore punto da un'ape muore dopo dieci giorni dalla shock anafilattico - Reggio Emilia, agricoltore punto da un'ape muore dopo dieci giorni dalla shock anafilattico - Luigi Santi aveva 56 anni ed è stato stroncato dalle conseguenze della puntura di un'ape:«Lo avevamo stabilizzato ma poi una crisi respiratoria» ...

CAPUA / CASTEL VOLTURNO – MALORE IMPROVVISO IN PISCINA, MUORE 15ENNE - CAPUA / CASTEL VOLTURNO – malore improvviso IN PISCINA, MUORE 15ENNE - Un ragazzo originario di Capua è morto mentre era in una piscina di Castel Volturno. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato un malore improvviso a stroncare la giovane vita. Il quindicenne era ...

Andrea Moscheni, nipote di Tiziana Fausti, morto in Spagna per un malore. La mamma: «Il nostro amore per sempre» - Andrea Moscheni, nipote di Tiziana Fausti, morto in Spagna per un malore. La mamma: «Il nostro amore per sempre» - Figlio di Francesca Casari (prima figlia dell'imprenditrice della moda) e dell'industriale tessile Mauro Moscheni, aveva 30 anni ...