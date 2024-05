Malore improvviso per Luciano Visentin - morto a 54 anni per arresto cardiaco il dipendente della Provincia di Padova

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unha colpito nella giornata di ieri, martedì 14 maggio,. 54, cantonieredia causa di un. Secondo i primi riscontri raccolti, l'uomo si sarebbe sentito male in un magazzino a Camposampiero, in via Cors

Malore sul posto di lavoro, Luciano muore a 54 anni: era un dipendente della Provincia. Colleghi sotto choc - malore sul posto di lavoro, Luciano muore a 54 anni: era un dipendente della Provincia. Colleghi sotto choc - Un malore improvviso ha colpito oggi, 14 maggio, Luciano visentin, 54 anni, cantoniere della Provincia di Padova. Secondo i primi riscontri raccolti, l'uomo si è sentito male in ...

