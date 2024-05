La Rai rinuncia al duello Meloni-Schlein | non ci sono le condizioni richieste dall' Agcom

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 16 maggio 2024) La Raialtelevisivo più atteso in vista delle prossime elezioni europee. Il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgiae la segretaria del Partito Democratico Ellynon si farà in quanto non soddisfa lesulla par condicio poste'Autorità garante delle comunicazioni appena ieri: la sfida infatti si sarebbe potuta svolgere solo se le maggioranza delle liste in Parlamento avesse accettato di partecipare a confronti dello stesso tipo, "in base alla rispettiva forza rappresentativa". Ilera previsto per il prossimo 23 maggio nel salotto di Bruno Vespa. Attraverso una nota, la Rai ha spiegato: "Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito a un confronto a due tra ...