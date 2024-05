Italia-Israele oggi in tv - orario Preolimpico basket 3×3 femminile | programm - cana -e, streaming

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Italia-Olanda , sfida valida per la fase a gironi del torneo preolimpico di basket 3×3 che si giocherà a Debrecen . Comincia il percorso per il quartetto guidato da coach Capobianco, alla ricerca della ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Italia-Israele , sfida valida per la fase a gironi del torneo preolimpico di basket 3×3 che si giocherà a Debrecen . Secondo match di giornata per le Azzurre, che chiuderanno poi il conto delle gare, ...

Preolimpico 3×3 Basket, Italia – Paesi Bassi: dove vedere la diretta - preolimpico 3×3 Basket, Italia – Paesi Bassi: dove vedere la diretta - Giovedì 16 maggio alle 19.45 si sarà l’esordio con i Paesi Bassi per ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi, diretta su Youtube FIBA3x3 ...

Boxe, 5 azzurri convocati per il Preolimpico di Bangkok - Boxe, 5 azzurri convocati per il preolimpico di Bangkok - Sono cinque, quattro uomini e una donna, i convocati della nazionale italiana per il torneo preolimpico di Bangkok (24 maggio-2 giugno) che metterà in palio le ultime carte per i Giochi di Parigi. I c ...

Pugilato: 5 azzurri convocati per Preolimpico di Bangkok - Pugilato: 5 azzurri convocati per preolimpico di Bangkok - Sono cinque, quattro uomini e una donna, i convocati della nazionale italiana per il torneo preolimpico di Bangkok (24 maggio-2 giugno) che metterà in palio le ultime carte per i Giochi di Parigi. (AN ...