Ilaria Salis potrà votare alle Europee - ma non per privilegio | sosteniamo il diritto al voto per tutti!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024). Perché? Retroscena… A tutta prima ero incredulo, ora mi sono informato e aggiornato. Viene iscritta all’Aire! L’idea è venuta al suo avvocato Eugenio Losco: il detenuto in Italia è residente nel carcere in cui è rinchiuso (su richiesta del detenuto). Per analogia l’Avvocato ha chiesto chevenga considerata residente a Budapest (anche se si spera per pochissimo) nell’indirizzo dei suoi arresti domiciliari. L’Ambasciata (ovviamente d’accordo con Roma) ha accettato. Non è un regalo, una concessione, un(anche se ovviamente dal Ministero degli Esteri hanno accettato e fatto tutto in fretta perchéè ormai la bandiera di una mobilitazione). Ero preoccupato che si chiedesse o facesse una forzatura nella legge del ...