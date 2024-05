Ilaria Salis - concessi i domiciliari Potrà uscire dal carcere di Budapest

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Monza, 15 maggio 2024 –uscirà daldove è detenuta da sedici mesi per scontare il suo periodo di detenzione preventiva in un altro luogo. È stato accolto oggi, mercoledì 15 maggio, il ricorso presentato dagli avvocati della docente e attivista monzese, presentato al tribunale di seconda istanza ungherese., quindi,di cella e andare ai, rimanendo quindi in Ungheria, dove si sta svolgendo il processo in cui la candidata alle Europee per l’Alleanza Verdi e Sinistra è imputata con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di due militanti neonazisti ungheresi. Legali e familiari dell’insegnante monzese, a partire dal padre Roberto, erano impegnati da tempo nel portare avanti l’istanza di ...