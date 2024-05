Il Parlamento sta per discutere una proposta di legge per tutelare i baby influencer | come funziona

La proposta di legge per istituire una Giornata della ristorazione è arriva ta alla Camera dei Deputati su iniziativa di un nutrito numero di esponenti della maggioranza di Governo, segnando così una passo avanti per il riconoscimento del settore ...

Elezioni europee, il caso Italia | Guarda la quattordicesima puntata di "TOGETHER - Europa2024" - Elezioni europee, il caso Italia | Guarda la quattordicesima puntata di "TOGETHER - Europa2024" - L'approfondimento, realizzato in collaborazione con il parlamento europeo, è andato in onda giovedì 16 maggio. Ospiti dell'appuntamento: Massimiliano Salini, europarlamentare FI; Maria Angela Danzì, E ...

“L’ora legale”: La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale - “L’ora legale”: La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale - Il webinar "L'ora legale" ritorna il 17 maggio alle ore 15:00 con una puntata dedicata all'Intelligenza Artificiale ...

In Parlamento arriva la legge per la Giornata della ristorazione, ma per ora è a costo zero - In parlamento arriva la legge per la Giornata della ristorazione, ma per ora è a costo zero - Alla Camera dei deputati è stata presentata la proposta di legge per istituire la Giornata della ristorazione, la prima sarà il 18 maggio ...