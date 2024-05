Georgia | parlamento approva la legge russa

Il Parlamento in Georgia ha approvato, in terza e ultima lettura, con 84 voti favorevoli e 30 contrari, la controversa legge sugli agenti stranieri , modellata sui provvedimenti introdotti in Russia per controllare la società e reprimere il ...

