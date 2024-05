Giro d’Italia - Alaphilippe vince 12esima tappa e Pogacar sempre in rosa

Pagelle DODICESIMA TAPPA Giro d’Italia 2024 Julian Alaphilippe , voto 10: l’ha cercata da inizio Giro , ci ha provato in ogni modo, in ogni tipo di tappa. Voleva tornare ad alzare le braccia al cielo dopo un periodo durissimo in strada ed anche ricco ...

Chico Forti non è più in carcere: i tempi per il rientro, quando sarà in Italia - ...federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia, ... dove la corte d'Appello di Trento ha già convertito nelle scorse ... Secondo fonti a lui vicine, nel giro di due o tre settimane ...

Chico Forti lascia il carcere di Miami, il rientro in Italia si avvicina - ...federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia, ... dove la corte d'Appello di Trento ha già convertito nelle scorse ... Secondo fonti a lui vicine, nel giro di due o tre settimane ...