Festival Lavoro - Giani | Serve rapporto forte con i consulenti del lavoro

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – "E' un onore per noi vivere questo momento qui a Firenze e in Toscana e e avere qui avere la ministra Calderone perchè nella tragedia di Novoli, nel cantiere dove era in corso la costruzione di un supermercato, la ricordo con grande sensibilità. Dopo la visita al cantiere mi disse che voleva vedere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero: “Ecco SviluppoItalia agenzia per attuazione politiche attive” Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare l’esterno” Sardegna, l’imprenditore Agabio: “Speranza che nuova giunta dialoghi con aziende tech locali” Sardegna, Muscas (Confapi ...

In occasione della Festa dei Lavoratori, Pearson, editore leader mondiale nel settore education, presenta i risultati della ricerca commissionata a Psb Insights per sondare l’impatto della conoscenza della lingua inglese come elemento determinante ...

Giulia Guagliardi (AIGA) non ha dubbi: “Giovani giuristi possono avere nuove opportunità di lavoro grazie a IA”. Dove si può arrivare con le nuove tecnologie? In un mondo in rapida evoluzione, dove la tecnologia e l’intelligenza artificiale (IA) ...

Il capolavoro di Tim Burton torna al cinema per un evento da non perdere. Warner Bros. ha annunciato il ritorno di uno dei capolavori di Tim Burton nelle sale italiane. Si tratta di La sposa cadavere , film d'animazione del 2005 diretto da Burton e ...

Ferrero assume Operai, Tecnici e Operatori. Il Gruppo dolciario è alla ricerca di nuovo personale per gli stabilimenti in Italia - Ferrero assume Operai, Tecnici e Operatori. Il Gruppo dolciario è alla ricerca di nuovo personale per gli stabilimenti in Italia - Ferrero è una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e la più grande azienda alimentare italiana, con una visione realmente innovativa e globale, che ...

Fitto, firma accordo coesione con la Campania Non c'è una data - Fitto, firma accordo coesione con la Campania Non c'è una data - (ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - "Non posso dare una data né per la Sardegna, né per la Puglia, né per la Campania, né per la Sicilia. Stiamo lavorando e nei prossimi giorni avremo probabilmente delle date p ...

Festival del Lavoro, Meloni: "Da quando siamo al Governo 600mila occupati in più" - Festival del lavoro, Meloni: "Da quando siamo al Governo 600mila occupati in più" - "Stiamo vivendo un cambiando epocale, che avrà un impatto determinante su ogni settore lavorativo, non solo in quelli più tradizionali ma anche in quelli più innovativi o che interessano il lavoro ...