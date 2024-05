Giovani giuristi possono avere nuove opportunità di lavoro grazie a IA - Guagliardi spiega come

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Giulia(AIGA) non ha dubbi: “dia IA”. Dove si può arrivare con letecnologie? In un mondo in rapida evoluzione, dove la tecnologia e l’intelligenza artificiale (IA) stanno ridefinendo i confini di molte professioni, il settore legale non rimane indietro. Giulia, Presidente dell’Associazione ItalianaAvvocati (AIGA) di Roma, ha recentemente sottolineato l’importanza per idi abbracciare questesfide e leche ne derivano....

Anche in Italia servono nuove regole per i patti di non concorrenza - Anche in Italia servono nuove regole per i patti di non concorrenza - Gli Stati Uniti li hanno messi al bando, da noi non se ne parla, ma l’utilizzo di queste clausole è sorprendentemente simile a quello che accade ...

Guagliardi (AIGA): “Giovani giuristi possono avere nuove opportunità di lavoro grazie a IA” - Guagliardi (AIGA): “Giovani giuristi possono avere nuove opportunità di lavoro grazie a IA” - “L’IA è un tema molto trattato dall’associazione giovani avvocati, il progresso va dominato e non subito. L’invito è quello di approfondire ...

Codice Civile italiano e BGB tedesco: una comparazione - Codice Civile italiano e BGB tedesco: una comparazione - Il Codice Civile Italiano (CC) e il Bürgerliches Gesetzbuch tedesco (BGB) rappresentano i capisaldi del diritto civile rispettivamente in Italia e Germania. Entrambi i codici, pur condividendo alcune ...