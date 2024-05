“Da praticante avvocato prendevo 200 euro al mese - poi non ho più trovato lavoro | mi dicono che sono vecchia”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alice (nome di fantasia) è una donna di 37 anni, laureata in giurisprudenza. A Fanpage.it racconta l'esperienza traumatica del praticantato in uno studio legale, dove guadagnava 200al. A oggi non riesce ancora a trovare, nonostante abbia inviato centinaia di curriculum.