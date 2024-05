Lucca | muore operaio schiacciato da un macchinario in una ditta di metalli a Fornaci di Barga

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ancora un incidente mortale sul lavoro in Toscana. A perdere la vita oggi, 15 maggio 2024, nellaex Kme Europadidi, in provincia diundi 50 anni, Nicola Corti, che si trovava nel reparto laminatoio. L'infortunio si è verificato poco prima delle 19 L'articolo proviene da Firenze Post.

