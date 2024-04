Prosa al Teatro Donizetti | 52 672 spettatori - il 18% in più La palma della stagione a Marcorè e Boni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bergamo. Appena calato il sipario sulladi2023/2024, con l’ultima delle rappresentazioni di martedì sera de L’albergo dei poveri con Massimo Popolizio, è già tempo di primi bilanci, che non possono non essere soddisfacenti. 52.672 sono stati infatti glicomplessivi per i sette titoli in cartellone, con una media di oltre 1.000a rappresentazione: circa il 18% in più rispetto alla2022/2023 che aveva totalizzato 44.526 presenze. 5.181 gli abbonamenti, con un incremento di 490 unità, pari al 10,4% in più. Ladello spettacolo più applaudito, a parità di otto repliche contro le sette degli altri spettacoli in programma, va a La buona novella con Neri Marcoré, visto da 8.550, seguito da Iliade. Il gioco degli ...