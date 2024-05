Allerta rossa a Vicenza - paura per i fiumi

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - L'ondata di maltempo che sta investendo il Nord Italia non dà tregua: dopo ieri a Milano, con l'esondazione diLambro e Seveso e 120-130 millimetri localizzati di pioggia in un giorno, record degli ultimi 170 anni, dalla notte l'emergenza si è estesa al Veneto. Piogge intense e temporali, in alcuni casi con grandinate, hanno flagellato zone delle province di, Padova e Venezia e in parte anche di Treviso. Per la giornata di venerdì la Protezione civile ha diramato un'in diverse aree del Veneto e arancione in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e altre aree del Veneto stesso;gialla in ulteriori zone di queste tre regioni e del Piemonte. In tutta la provincia di, capoluogo compreso, è scattato nel pomeriggio l'allarme rosso per il ...

