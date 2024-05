Maltempo in Veneto | pioggia e violenti temporali - allerta per i fiumi Trentina di interventi e treni in ritardo per un guasto

Perturbazione in transito in Veneto, fino a venerdì stato di attenzione per criticità idrogeologica in molti bacini - Perturbazione in transito in veneto, fino a venerdì stato di attenzione per criticità idrogeologica in molti bacini - Vigili del fuoco al lavoro tra le province di Padova e Rovigo per il forte maltempo che sta interessando il veneto. Oltre 30 gli interventi già effettuati dalle squadre dei due comandi, impegnate… ...

Cronaca meteo diretta - Maltempo Milano, allagamenti a Ponte Lambro: soccorsi vvf con gommoni - Video - Cronaca meteo diretta - maltempo Milano, allagamenti a Ponte Lambro: soccorsi vvf con gommoni - Video - CRONACA, Allagamenti diffusi a Ponte Lambro, quartiere nella zona sud-est di Milano, dopo le intense piogge delle ultime ore. I vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro, anche con l'ausi ...

Cronaca meteo diretta: mai cosi tanta pioggia in maggio, è emergenza alluvione in Lombardia. Chiusa anche l'autostrada A4. Foto, video e previsione - Cronaca meteo diretta: mai cosi tanta pioggia in maggio, è emergenza alluvione in Lombardia. Chiusa anche l'autostrada A4. Foto, video e previsione - PIOGGE ABBONDANTI ANCHE SULL'OVEST EMILIA. Il maltempo non risparmia l'Emilia occidentale con le piogge della notte che hanno portato gli accumuli pluviometrici fino a 50mm tra Piacenza e Parma.