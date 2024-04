Pm chiede ergastolo per Alessia Pifferi Lei | Non sono un mostro

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - "Nonnè un assassina nè unsolo una mamma che ha perso sua figlia. Se fossi stata curata, sarei oggi ancora con Diana e non in questa situazione problematica". Lo ha dettorendendo dichiarazioni spontanee nel processo in cui à imputata per l'omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi abbandonata e lasciata morire di stenti nel luglio 2022. La 38enne ha parlato dopo che la Corte ha rigettato la richiesta di integrazione di perizia e dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. "sempre stata una bambina isolata e non avevo amici della mia età - ha esordito rivolgendosi al presidente della corte di assise -. Mi ricordo che mio papà era un po' violento con la mamma e io assistevo queste scene". Un'infanzia difficile: "ho subito ...

Pm Milano, 'Alessia Pifferi va condannata all'ergastolo' - (ANSA) - MILANO, 12 APR - Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 ...

