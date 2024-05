Volley Nations League femminile 2024 - Italia in cerca di riscatto | domani c’è la Germania

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La sconfitta nella partita inaugurale contro la Polonia è già alle spalle. L’Italè concentrata sul prossimo impegno di VNL contro laalle ore 13:00 ad Antalya. Le ragazze di Julio Velasco affronteranno la formazione tedesca con l’obiettivo di riprendere immediatamente la corsa alla qualificazione olimpica,ndo di ottenere il maggior numero di punti per il World Ranking. Alla vigilia della sfida contro la formazione tedesca, queste le parole della schiacciatrice Caterina Bosetti: “Non è stato l’esordio che avremmo voluto. Per noi è stata una partita abbastanza complicata, dall’altra parte della rete c’era una squadra che giocava insieme da tanto tempo e che l’anno scorso ha disputato un’ottima stagione. Non era un match facile come esordio. Penso, tuttavia, che il risultato in campo non ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46: Per questa sera è tutto, appuntamento a Domani . Grazie per averci seguito e buona serata! 20.45: Non c’è stata storia nell’ultimo match del round robin con l’Italia che ha dominato il match contro ...

Terza vittoria su tre partite per l’ Italia al torneo di qualificazione alle Paralimpiadi 2024 in corso di svolgimento ad Antibes, in Francia. Dopo Marocco e Colombia, anche la Germania è costretta a piegarsi di fronte agli azzurri di coach Carlo Di ...

