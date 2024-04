Basket in carrozzina | Italia | rimonta e tris contro la Germania Domani contro il Canada la caccia al pass per le Paralimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Terza vittoria su tre partite per l’al torneo di qualificazione allein corso di svolgimento ad Antibes, in Francia. Dopo Marocco e Colombia, anche laè costretta a piegarsi di fronte agli azzurri di coach Carlo Di Giusto. Il punteggio finale è di 72-63, e questa è almeno una partita decisamente competitiva. Clamorosa performance per Giulio Maria Papi: 34 punti. Tutto merito anche della forza dei tedeschi, già in grado, nell’estate 2023, di eliminare la Nazionalena dagli Europei. E, peraltro, per larghi tratti il destino sembra di nuovo proprio quello, a giudicare dal fatto che, se per l’segna quasi solo Papi (suoi 15 dei primi 21 punti), per laentrano in scena quasi tutti, a rotazione. Prima Dreimuller, poi ...