Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2024 ore 15 | 30

(Di mercoledì 15 maggio 2024)15 MAGGIOORE 13.20 marco ciluffo DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER LAVORI ALTEZZATERAMO IN INTERNA MENTRE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN ESTERNA SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA VIA AURELIA PER CHI SI DIRIGE VERSO LADISPOLI ALTEZZA CASTEL DI GUIDO CODE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SEGNALATE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACOCRDO E VIA DEI DUE PONTI PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE SI GIOCA QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 ALL’OLIMPICO LA FINALE DI COPPA ITALIA TRA ATALANTA E JUVENTUS PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SONO SOSPESI I LAVORI SERALI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROLUNGATI GLI ORARI DI TUTTE LE LINEE METRO FINO ALL’130 DI NOTTE INFINE, I LAVORI SERALI SULLA ...