Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2024 ore 12 | 30

(Di mercoledì 15 maggio 2024)15 MAGGIOORE 12.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATERMINATI GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DOPO L’INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA-NAPOLI AL MOMENTO CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI AN CESAREO, IN DIREIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA SULLA STATALE PONTINA, AUTO IN CODA DA VIA CAASTAGNETTA A POMEZIA SUD, IN DIREZIONEIL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PROSEGUONO I LAVORI SERALI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ L’ULTIMA CORSA DEI TRENI È ALLE ORE 21.00, ILSERVIZIO PROSEGUE CON I BUS IL VENERDÌ E IL SABATO I LAVORI SERALE SONO SOSPESI E LA LINEA RESTA APERTA, COME LE ALTRE LINEE ...