Undicesima tappa Giro d’Italia 2024 | bis di Milan - Pogacar sempre in rosa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo quella di Andora, Jonathansi prende anche l’, la Foiano Val Fortore-Francavilla a mare di 207 km, a conferma delle sue grandi dote di velocista. Il corridore azzurro ha preceduto in volata due avversari quotati come Tim Merlier e Kaden Groves. In classifica generale,si conferma leader pur perdendo due secondi.GIORNATA: LA CRONACA Sono tre gli uomini andati in fuga all’inizio della frazione odierna: Edoardo Affini, Tim Van Dijke e Thomas Champion. Il gruppo, però, non ha lasciato troppo margine ai battistrada cercando subito di annullare il gap, cosa che è avvenuta a 35 km dal traguardo. Da lì in avanti, le ...

Giro, a Francavilla Milan trionfa ancora in volata, battendo Merlier e Groves - giro, a Francavilla Milan trionfa ancora in volata, battendo Merlier e Groves - Una prova di forza davvero convincente quella dell’azzurro, che vince la tappa più veloce della storia del giro. A very hectic final kilometer, with a massive crash in the middle of the sprint, but a ...

Giro d'Italia, Milan concede il bis a Francavilla al Mare - giro d'Italia, Milan concede il bis a Francavilla al Mare - Vittoria allo sprint nell'undicesima frazione, è l'unico italiano ad avere vinto tappe in questa edizione; conferma la maglia ciclamino della classifica a punti ...

Giro d'Italia, undicesima tappa a Milan. Pogacar sempre in rosa - giro d'Italia, undicesima tappa a Milan. Pogacar sempre in rosa - Il friulano della Lidl-Trek, al secondo successo in questa edizione della corsa rosa e al 5° in stagione, si impone davanti al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e all'australiano Kaden Groves ...