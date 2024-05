Giro d' Italia 2024 - tappa 11 | Milan fa il bis Ordine d' arrivo e classifica generale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Francavilla al Mare, 15 maggio– La11 deld'porta la carovana da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare dopo 207 km: a vincere è Jonathan, che in volata batte Tim Merlier dopo un finale di frazione segnato dalle cadute e firma la sua doppietta dopo il successo di Andora. I big dellaescono indenni, ma qualche novità c'è: si parte dalla mancata partenza di Cian Uijtdebroeks, che lascia la maglia bianca ad Antonio Tiberi, e si arriva ai 2'' di abbuono guadagnati da Geraint Thomas al traguardo volante di Fossacesia Marina. La12, la Martinsicuro-Fano di 193 km, è quella piuttosto insidiosa dei muri marchigiani: per la precisione 4 GPM di quarta categoria, ma altrettanti ...

