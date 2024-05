Unahotels - al Bigi giocherai in sei | Abbiamo reagit - sono fiducioso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Al Paladi solito giochiamo meglio, questo è quello che ha detto la regular season, ma ci aspettano due gare difficilissime perché Venezia è una squadra di alto livello e noi dovremo essere bravissimi a pareggiare la loro intensità". Chiamatela intensità, determinazione o ‘cazzimma’, ma il concetto non cambia. Priftis nell’immediato post partita di gara 2 aveva già tracciato il focus e individuato il nocciolo della questione. Reggio, infatti, ha dimostrato in gara 1 che se entra in campo connessa e pronta a restare sul pezzo può imporre la propria superiorità. Viceversa se scende sul parquet ‘svagata’ e poco lucida com’è accaduto nel primo tempo di gara 2 (14 palle perse in 20’…) rischia poi di trovarsi di fronte un ostacolo troppo alto da superare. "Venezia ha giocato in maniera più aggressiva rispetto a noi – ha ammesso il tecnico greco dopo la sconfitta ...