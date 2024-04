Giovanili Unahotels Big-match per l’Under 17 Al Bigi arriva Pesaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Big-da far tremare i polsi per17 (8) che alle 19.15 ospita(8) nella seconda giornata di ritorno del girone interregionale. I ragazzi biancorossi sono impegnati nello scontro al vertice, in un girone equilibratissimo dove cinque squadre sono raccolte in 2 punti e solo tre posti danno diritto al passaggio del turno. Per mettere la ciliegina sulla torta, oltre alla vittoria servirebbe ribaltare la differenza canestri rispetto aldi andata, quando i marchigiani vinsero col punteggio di 77-71. Nel frattempo, i baby di coach Consolini, hanno firmato il blitz a Firenze nel recupero della terza di andata, sbancando il parquet della Laurenziana (6) per 82-93, grazie ad uno strepitoso ultimo quarto (62-65 al 30’).: Bardelli, Carboni 2, Deme 4, Fornasiero 4, ...

Unahotels: intanto il club presenta i campi estivi. Sospiro di sollievo: ok il ginocchio di Weber - Esito negativo per gli esami di Briante Weber della Pallacanestro Reggiana, che potrà tornare in campo dopo una contusione al ginocchio. Il club annuncia i 'Pr Summer Camps' per i giovani.ilrestodelcarlino

LBA - 3Q, Unahotels Reggio Emilia - Emporio Armani Milano - Qui di seguito sarà possibile leggere la diretta testuale della partita. 2Q (31-39): Weber stoppa la tripla di Napier per dare il via al secondo quarto, ma Atkins non trova ...pianetabasket

LBA - 2Q, Unahotels Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano - Qui di seguito sarà possibile leggere la diretta testuale della partita. 2Q: Weber stoppa la tripla di Napier per dare il via al secondo quarto, ma Atkins non trova il ...pianetabasket