Choc in Slovacchia - attentato al premier Robert Fico con colpi di pistola | Hanno sparato per uccidere VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ore di caos, terrore e incredulità indove il primo ministroè stato vittima di un gravedopo una riunione del governo nella città di Handlova. I media slovacchirivelato cheè stato ferito mentre si trovava all’esterno e stava salutando la folla, quando è stato raggiunto da diversidi. Attualmente è stato ricoverato e sarebbe in gravi condizioni mentre l’aggressore, come documentano diversiche stanno circolando in rete, è stato bloccato dalle forze dell’ordine. “Volevano” Come confermato dalla presidente Zuzana ?aputová, che si è detta incredula e scioccata per l’attacco brutale e spietato e ...

Il premier della Slovacchia , Robert Fico, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla Casa della Cultura dove si riuniva il governo. Secondo il quotidiano slovacco Plus 7 dni le condizioni del politico, trasportato d’urgenza ...

Robert Fico, chi è presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione - Robert fico, chi è presidente della slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione - Robert fico nasce il 15 settembre 1964 a Topolcany, una città della slovacchia. Si laurea in legge a Bratislava e nel 1987 decide di isciversi al Partito Comunista di Cecoslovacchia. Dopo la ...

Slovacchia, ferito il premier Robert Fico - slovacchia, ferito il premier Robert fico - Il premier della slovacchia Robert fico è stato ferito in un attentato ad Handlova, a 150 chiulometri dalla capitale Bratislava, al termine di una riunione di governo. Contro il premier sono stati ...

Robert Fico, spari contro il premier slovacco: colpi all'addome e al petto, è in ospedale. Fermato l'aggressore, ha 71 anni - Robert fico, spari contro il premier slovacco: colpi all'addome e al petto, è in ospedale. Fermato l'aggressore, ha 71 anni - Il primo ministro slovacco Robert fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che ...