Pubblicati online i dati sanitari di migliaia di italiani Attacco hacker a Synlab - per sapere se si è fra le vittime inviate questa lettera LINK all’interno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Aveva suscitato clamore e preoccupazione l’subito da, una delle principali aziendee private in Italia e in Europa. La rete di 380 laboratori diffusa nel nostro Paese, in diverse Regioni fra cui Lombardia, Veneto e Lazio, esegue un altissimo numero di esami ogni anno. Ora, purtroppo, i timori seguiti all’informatico sono diventati realtà: ididi pazientisono statiillegalmente sul dark web. Si tratta di un gran numero di informazioni personali, referti, esami diagnostici e anche documenti di identità. Una della sfere più delicate e private delle nostre vite è stata dunque violata dal gruppoRusso Black Basta. I criminali informatici ...