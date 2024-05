Attacco hacker a Synlab - pubblicati i dati sanitari di migliaia di italiani | cosa fare subito

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Informazioni personali, referti, esami diagnostici, documenti d’identità: idi moltedi(forse di milioni) sono statiillegalmente sul dark web, cioè quella parte di internet accessibile solo tramite browser specifici. Questierano stati sottratti lo scorso 18 aprile dagli archivi digitali di, una della principali aziendee private d’Italia e d’Europa, dal gruppo didi matrice russa denominato Black Basta. Il gruppo criminale aveva chiesto all’azienda un riscatto, minacciando altrimenti di pubblicare iha detto di non essere disposta a pagare e quindi, il 14 maggio, isono stati ...

Synlab gestisce circa 35 milioni di esami dai prelievi del sangue, ai check up. La diffusione dei dati sanitari include cartelle cliniche con referti, terapie, diagnosi, ecografie. Informazioni preziose che potrebbero anche essere utilizzate per ...

