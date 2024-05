Pnrr Scuola, Pd all’attacco: “Fallimento del governo”. Il ministro Fitto: “Non ci sono ritardi” - pnrr scuola, Pd all’attacco: “Fallimento del governo”. Il ministro Fitto: “Non ci sono ritardi” - "Il governo sta sprecando un'occasione irripetibile per rinnovare e rivoluzionare la scuola italiana. Aver speso solo 3 dei 20 miliardi destinati al pnrr scuola dimostra il fallimento totale di Fitto ...

Scuola e Pnrr, Di Meglio (Gilda Insegnanti): “Sistema di distribuzione delle risorse non funziona” - scuola e pnrr, Di Meglio (Gilda Insegnanti): “Sistema di distribuzione delle risorse non funziona” - Le risorse per migliorare scuola e le infrastrutture, del pnrr non sarebbero distribuite in modo efficiente per la Gilda degli insegnanti ...

“Città in scena”, a Siracusa il festival della rigenerazione urbana - “Città in scena”, a Siracusa il festival della rigenerazione urbana - La Sicilia ha a disposizione un miliardo e 149 milioni di euro a valere sul “pnrr” per finanziare interventi di rigenerazione urbana, così suddivisi: 214,7 milioni per 9 progetti ammessi al programma ...