PNRR e scuola | ritardi e sprechi - Di Meglio Gilda denuncia il fallimento | Enti locali incapaci di gestire i fondi

Benevento, scuole in cerca di fondi: piano di restyling da 16,5 milioni - Benevento, scuole in cerca di fondi: piano di restyling da 16,5 milioni - Comune e Provincia non si avvalgono della proroga al 31 maggio concessa dalla Regione per i fondi del bando «scuola viva in cantiere» e candidano ... rimasto privo di un assegno da 2 milioni già ...

Pnrr e scuola, finora speso appena il 17% dei fondi disponibili (e sugli Its quasi nulla) - pnrr e scuola, finora speso appena il 17% dei fondi disponibili (e sugli Its quasi nulla) - Ne è una conferma la Missione 4 del pnrr, quella che riguarda l’istruzione ... 20,9 miliardi per riformare la scuola è ancora in gran parte non speso. I ritardi Dopo le difficoltà iniziali che hanno ...

"Un Polo 0-6 e una nuova scuola elementare per Castelfranco": la promessa di Grossi - "Un Polo 0-6 e una nuova scuola elementare per Castelfranco": la promessa di Grossi - Sono iniziati già da alcuni mesi i lavori di ampliamento dell’asilo nido comunale di via Garibaldi per un importo di oltre 1,2 milioni € finanziati dal ...