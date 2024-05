Mura crollate - il giorno dei test Individuata la causa del cedimento Alcune pietre non hanno retto il peso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Continuano i rilievi strumentali sul luogo in cui dieci giorni fa è crollato un tratto delledi Volterra. "Questa mattina –fatto sapere ieri dall’amministrazione comunale – sono state effettuate prove penetrometriche e prove sismiche al fine di valutare la stabilità del terreno e individuare le zone a rischio. Queste indagini sono fondamentali per permettere all’ingegner Giovan Battista Bonardi, incaricato dal Comune di Volterra, di dimensionare correttamente i micropali e i tiranti che saranno utilizzati per consolidare l’area colpita dalla frana. Il progetto di mitigazione del rischio sarà completo entro venerdì prossimo e si prevede che i lavori possano iniziare già lunedì". Intanto la notizia del crollo continua a essere presente sui media nazionali. Ieri la Rai ha dedicato due servizi su Rai News 24, ricordando anche che è attiva una ...