Milan | Calabria | “Papà muratore | mamma impiegata | mi hanno insegnato la fatica”

Scudetto, per la Sisal stagione chiusa, seconda stella all'Inter - Lo scirve la Sisal in una nota. Il campionato ha iniziato il suo conto alla rovescia e, sebbene vi siano ancora 27 punti in palio, Lautaro e compagni possono vantare 14 lunghezze di vantaggio sul ...reggiotv

Di Lauro (Sisal): "Inter con ritmo devastante, campionato finito" - Quindi in questo momento i bianconeri si ritrovano a 17 punti dall'Inter e il Milan a 14. Noi che basiamo tutto sulle statistiche non possiamo non tenere in considerazione il fatto che nessuno mai ...reggiotv

UFFICIALE, Fiorentina-Milan sarà sold-out. ACF: "Grazie" - Ora è ufficiale: Fiorentina-Milan sarà sold-out. Lo ha confermato lo stesso club viola attraverso i propri profili social lanciando anche un messaggio e ringraziando i circa ...firenzeviola