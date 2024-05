Meloni Vogliamo Europa forte e autorevole - che faccia meno ma meglio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo alla vigilia di un voto decisivo, nel quale i cittadini saranno chiamati a scegliere tra due modelli d'. Da una parte, un super-Stato burocratico ipercentralista e nemico delle specificità nazionali, costruito sul trasferimento di nuove competenze e quote sempre maggiori di sovranità dai governi e dai parlamenti legittimati dai popoli alla Commissione europea; dall'altra, una confederazione di Nazioni sovrane, unite sui grandi temi ma libere di affrontare questioni di stretta rilevanza nazionale, garantendo quel principio di sussidiarietà sancito dai Trattati dell'Unione Europea”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia, in un messaggio a Mauro Ronco, presidente del Centro Studi “Rosario Livatino”, in occasione dell'incontro “Ripartire dall', ripensare l'Unione”, nella Sala capitolare ...

Quello che a cui sta faticosamente lavorando l’Unione europea è un concetto di mercato unico dei capitali in versione minimale. In sostanza niente più di una maggiore uniformazione dei controlli e della vigilanza per facilitare investimenti ...

Prende il via oggi il nuovo tesseramento di Fratelli d’Italia per l’anno 2024. “A poche ore dall’annuncio del presidente Giorgia Meloni di correre alle elezioni europee di giugno, parte ufficialmente la nuova campagna adesioni dal titolo ‘Orgoglio ...

Toti-nomine. Meloni ha già un paio di nomi per la Liguria - C'è già il sostituto di Toti, peccato che lui non voglia mollare. In Liguria FdI pensa già al voto successione nel centrodestra già apparecchiato. Il partito di Giorgia meloni ha il compito più ...

Meloni: "Sono una persona che viene dal popolo" - "Sono fiera del fatto che a un anno e mezzo di distanza mi chiamino ancora Giorgia, io temevo che il ruolo potesse creare una distanza, sono fiera del fatto che questo non sia accaduto, che le persone ...