Aborto - Meloni | fake new - non vogliamo cambiare legge 194

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bruxelles, 18 apr. (askanews) – “Sull’c’è un’altranews. L’emendamento al dl Pnrr ricalca il testo della194, la194 lo prevede. Io credo che chi vuole modificare la 194 stia a sinistra, quando chiediamo l’attuazione della 194 ci si straccia le vesti, io non la voglio modificare. Se la voglionoce lo dicano e si assumano la responsabilità. Io penso che dobbiamo garantire una scelta libera, che vuol dire garantire tutte le informazioni e le opportunità del caso. Lo prevede la 194 e penso sia la cosa giusta da fare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo, a proposito di un eventuale ruolo di Draghi in Ue. L'articolo proviene da Ildenaro.it.