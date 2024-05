Maltempo - allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 16 maggio 2024 | le regioni a rischio

L' Allerta meteo non si placa e su Milano scatta l'apprensione dovuta dal maltempo . Il fiume Lambro è esonda to in alcune parti della città, tanto da registrare fuoriuscite nel quartiere di Ponte Lambro , alle porte del capoluogo lombardo. Sotto ...

Firenze, 15 maggio 2024 – Il maltempo che ha fortemente colpito il nord Italia potrebbe fare il suo ingresso anche in Toscana . La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’ allerta gialla per Temporali , anche forti , e rischio ...

Domani, giovedì 16 maggio, il tempo sarà molto instabile con possibilità di piogge intense o temporali, localmente anche forti, sulle zone centro-settentrionali (possibili anche sulla costa in ...

Anche perché le previsioni meteo parlano di pioggia anche durante la seconda metà ... Non va meglio per le produzioni di ortaggi in campo, già danneggiate dal maltempo del periodo recente. "La pioggia ...

CRONACA, il fiume Sillaro sta esondando all'altezza di Borghetto Lodigiano. La Protezione Civile sta intervenendo con sacchi di sabbia. Per tutti i dettagli vai alla sezione meteo Borghetto Lodigiano ...