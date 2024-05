Temporali forti - arriva il maltempo in Toscana | allerta meteo gialla per giovedì 16 maggio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 152024 – Ilche ha fortemente colpito il nord Italia potrebbe fare il suo ingresso anche in. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’per, anche, e rischio idrogeologico per16. L’ha validità dalle ore 06 alle 20 e interessa in particolare la parte centro-settentrionale della regione. Come anticipato dal presidente della regioneEugenio Giani, domani il tempo sarà caratterizzato da possibilità di rovesci o, localmente anche, sulle zone settentrionali (possibili anche sulla costa in mattinata). Previsti cumulati medi intorno a 10-15 ...

Bologna, 15 maggio 2024 – Sono già iniziate le piogge attese e previste in Emilia Romagna . Mentre ieri sera in provincia di Modena un forte temporale ha allagato cantine e garage, dalla mezzanotte forti piogge insistono sui settori occidentali con ...

Un vortice atlantico posizionato a ridosso delle Isole Britanniche, bloccato nel suo moto verso est da un robusto promontorio anticiclonico sull'Europa settentrionale, sta convogliando sul Piemonte fl ...

Emessa allerta gialla dalla nostra sala operativa regionale per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale dalle ore 6 di ...

Emessa allerta gialla dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale dalle 6 di domani giovedì 16 maggio fino alle 20. Lo rende noto il ...