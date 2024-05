Finale Coppa Italia - Jacobelli | Scamacca assenza pesante Sulla Juventus…

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Xavier, editorialista di ‘Tuttosport’, in esclusiva ai nostri microfoni: “L’Atalanta arriva meglio a questa sfida, ma la Juventus ha una grande occasione”. Manca sempre meno alladitra Atalanta e Juventus. Ai nostri microfoni in esclusiva è intervenuto Xavier, editorialista di Tuttosport, per fare il puntosfida dell’Olimpico. Xavier, editorialista di ‘Tuttosport’, in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © LapresseDirettore, Atalanta e Juventus arrivano da due momenti differenti. Chedobbiamo aspettarci? “Credo che assisteremo ad una partita equilibrata. E’ vero che i pronostici danno l’Atalanta come favorita, ma la Juventus ha la possibilità di dare ...

Verso Euro2024, Totti: "Scamacca Se continua così, il ct lo prenderà in considerazione" - Verso Euro2024, Totti: "Scamacca Se continua così, il ct lo prenderà in considerazione" - Cavasin non usa mezze misure nel mettere a confronto Inter e Juventus. L’allenatore, ospite questa sera della trasmissione Sportitalia Mercato, dà la squadra di Inzaghi molto più… Leggi ...

Insulti e sassi in A1 tra tifosi di Atalanta e Juve - Insulti e sassi in A1 tra tifosi di Atalanta e Juve - Un paio di episodi hanno visto la contrapposizione - senza feriti - tra tifosi atalantini e juventini in autostrada mentre si dirigevano verso Roma dove questa sera è in programma la finale di coppa ...

Scontri in A1 tra gli ultras della Juventus e dell’Atalanta - Scontri in A1 tra gli ultras della Juventus e dell’Atalanta - Gruppi di tifosi diretti a Roma per la finale di coppa Italia si sono fronteggiati in due occasioni nel tratto toscano dell’Autosole ...