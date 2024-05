Coppa Italia - è tutto pronto per la finale tra l’Atalanta e la Juve | la preview del match

Cabrini: “La Juve ha reagito bene alla scorsa stagione, non ha entusiasmato ma ha centrato gli obiettivi” - Cabrini: “La Juve ha reagito bene alla scorsa stagione, non ha entusiasmato ma ha centrato gli obiettivi” - Antonio Cabrini, leggenda bianconera, nonché doppio ex di Juventus e Atalanta, ha parlato ai microfoni della trasmissione "Tutti Convocati", in onda su Radio 24, a proposito ...

Atalanta-Juventus: dove vedere la finale di Coppa Italia, orario e probabili formazioni - Atalanta-Juventus: dove vedere la finale di coppa italia, orario e probabili formazioni - Allo stadio Olimpico va in scena la finale della coppa italia Frecciarossa che vede sfidarsi Atalanta e Juventus. La squadra di Gasperini ha già raggiunto la finale di Europa League e ...

Il giorno della finale di Coppa Italia: Roma invasa dagli atalantini - Il giorno della finale di coppa italia: Roma invasa dagli atalantini - ROMA – Chi in auto, in pullman, in aereo e chi in treno, sono migliaia i bergamaschi ed i tifosi atalantini che dalle prime ore di oggi stanno raggiungendo Roma per prendere… Leggi ...