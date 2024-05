Finale Amici - gli album dei cantanti | tutte le canzoni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ididi Maria De Filippi prendono il volo. Sarah Toscano, Holden, Petit, Mida e Lil Jolie sono alle prese con l'uscita de loro primi ep ufficiali. Tutti i finalisti più Lil Jolie, che è fra i più interessanti talenti di quest'ultima edizione del talent show. Ad essere coinvolti nella scrittura di quasilesono stati proprio i cantautori in questione: ognuno di loro può a buon diritto affermare di essere protagonisti del proprio ep. Ep che saranno disponibili nei prossimi giorni anche in versione fisica e non solo digitale, ma che comunque sono pur sempred'esordio e quindi con un numero limitato di brani. Nella scrittura e nella produzione tutti i cantautori disono stati affiancati da professionisti. Ecco glidei ...

Chi vincerà Amici 23 I dati social, le previsioni dell’Intelligenza Artificiale, gli ascolti e i voti del pubblico - Chi vincerà amici 23 I dati social, le previsioni dell’Intelligenza Artificiale, gli ascolti e i voti del pubblico - Chi vincerà amici 23 I dati social, le previsione dell'Intelligenza Artificiale, gli ascolti e i voti del pubblico nell'ultimo televoto ...

Nissan Townstar karaok-e, pensato per gli amanti della musica - Nissan Townstar karaok-e, pensato per gli amanti della musica - PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Nissan cambia il volto degli spostamenti quotidiani con il Townstar Karaok-e: un veicolo commerciale unico nel ...

Annalisa, il concerto all’Arena di Verona andrà in onda in TV sulle reti Mediaset - Annalisa, il concerto all’Arena di Verona andrà in onda in TV sulle reti Mediaset - "Tutti nel vortice tour" di Annalisa approda sulle reti Mediaset: il concerto-evento all'Arena di Verona con tanti ospiti presto in tv!