Doppietta di Milan al Giro - Pogacar resta maglia rosa

Volata regale da parte di Jonathan Milan ! Il velocista friulano, dopo l’affermazione ad Andora, bissa in questo Giro d’Italia 2024 , la terza vittoria della carriera nella Corsa Rosa, la decima della carriera, battendo questa volta Tim Merlier e ...

Parla italiano l’ undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , vinta da Jonathan Milan : ecco le pagelle di oggi. All’arrivo di Francavilla al Mare è la bici del corridore azzurro a passare per prima sul traguardo, precedendo quella di Tim Merlier. ...

