Class action per fermare l’area a caldo dell’Ilva | alla Corte di Giustizia europea il ricorso nato da un bambino con una malattia rarissima

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ladiha fissato per il 25 giugno l'udienza pubblica per la pronuncia della sentenza in merito all'azione inibitoria collettiva contro l'ex Ilva promossa da 10 cittadini aderenti all'associazione Genitori Tarantini e da un, che oggi ha 11 anni,...

Riforma Giustizia, non sarà toccato obbligo azione penale - Riforma giustizia, non sarà toccato obbligo azione penale - La riforma della giustizia che sarà esaminata dal Consiglio dei ministri ... secondo le quali restano invece le ipotesi collegate all'istituzione di un'Alta corte per le valutazioni disciplinari dei ...

I genitori di Giulio Regeni a Pozzuolo per parlare di legalità e giustizia - I genitori di Giulio Regeni a Pozzuolo per parlare di legalità e giustizia - Hanno incontrato gli alunni di quinta dell'Istituto Don Di Piazza. La dirigente Venturini: "Il livello di consapevolezza è alto" ...

