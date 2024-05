Cannes 2024 - la vera star del red carpet è il cane Messi | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Senza nulla togliere alla meravigliosa Meryl Streep che ieri al Festival del Cinema diha catalizzato l’attenzione dei presenti, ma i fotografi e i fan sono letteralmente impazziti per un amico a quattro zampe. Ad un tratto è apparso il border collie. Non unqualsiasidiventato famoso per aver fatto parte del cast di “Anatomia di una caduta”, film diretto da Justine Triet, vincitrice della Palma d’oro 2023, dell’Oscar come Miglior Sceneggiatura Originale e del Golden Globe come Miglior Film Straniero., accompagnato dalla sua addestratrice Laura Martin Contini, ha percorso le scalinate sulla Montee des Marches, sotto i flash dei reporter, percorrendo il tappeto rosso con eleganza e in cima alle scale si è messo su due zampe e ha “salutato”. Il ...