Cannes 2024 - tutti pazzi per la stella del cinema Meryl Streep Il film d’apertura La deuxième acte Il secondo atto celebra gli attori

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Commossa ma ironica,ha ricevuto la sua Palma d’oro onoraria davanti a una standing ovation quasi senza precedenti e, come da previsioni, è stata lei – la più grande e amata attrice vivente – il cuore pulsante della cerimonia di apertura della 77ma edizione del Festival di. Un’edizione inaugurata da una pioggia non solo di stelle (specie al femminile a partire dalla presidente di giuria Greta Gerwig, seguita dalla madrina Camille Cottin e dall’icona française Juliette Binoche) ma anche di acqua battente, a rendere il caos umano ai piedi della Montée des Marches ancor più caotico. Ma questo è il bello del, imprevedibile e burlone, proprio come ilscelto ad aprire fuori concorso l’ennesima cine-vetrina diretta da Thierry Fremaux. Commedia a firma del più prolifico, ...

Meryl Streep è una delle attrici più amate e celebrate di Hollywood per il suo talento trasformista, oltre che per una grazia in nata che rende ancora più particolare la sua bellezza. Non è sempre stato così, però. Agli inizi della sua carriera, ...

Cannes 77, Meryl Streep diva in total white e Heidi Klum in rosso: i look del primo red carpet - Cannes 77, meryl streep diva in total white e Heidi Klum in rosso: i look del primo red carpet - Il Festival di Cannes 2024 non è solo cinema, ma anche glamour. La kermesse ha inaugurato le danze con un red carpet austero ...

Al Festival di Cannes Palme d'honneur a Meryl Streep, la più brava di tutte - Al Festival di Cannes Palme d'honneur a meryl streep, la più brava di tutte - Il primo a salire la Montée des Marches, la mitica scala con il tappeto rosso del Palazzo del cinema, è il cane Messi, la superstar a quattro zampe del film vincitore… Leggi ...

Cannes 2024, top e flop della prima serata - Cannes 2024, top e flop della prima serata - Cannes 2024, primo red carpet: accanto a visioni magnifiche, come le dive senza tempo Jane Fonda e meryl streep e le top di ieri (Heidi Klum) e di oggi (Taylor Hill) in forma e outfit strepitosi, ci ...