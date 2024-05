Calo demografico in Europa - quanto pesa la crisi sui conti pubblici | la situazione dell’Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I nuovi dati Eurostat sulla popolazione europea confermano che lademografica è un problema per l’internonente europeo. Nessun Paese, anche allargando lo sguardo fuori dall’Ue, ha un tasso di natalità che raggiunge quello di sostituzione di 2.01 figli per donna. La popolazione sta invecchiando e la piramide della popolazione sembra destinata a invertirsi completamente in pochi decenni. In questo contesto l’Italia rimane una delle nazioni in cui ladella natalità è più grave. Le donne italiane sono tra quelle che fanno meno figli in tutta, mentre si susseguono i record negativi di mese in mese, rilevati dall’Istat, per quando riguarda il tasso di fertilità e la nascita di nuovi bambini.demografica: lainLa ...