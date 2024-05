Calo demografico in Europa - la crisi pesa sui conti pubblici | la situazione dell’Italia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I nuovi dati Eurostat sulla popolazione europea confermano che lademografica è un problema per l’internonente europeo. Nessun Paese, anche allargando lo sguardo fuori dall’Ue, ha un tasso di natalità che raggiunge quello di sostituzione di 2.01 figli per donna. La popolazione sta invecchiando e la piramide della popolazione sembra destinata a invertirsi completamente in pochi decenni. In questo contesto l’Italia rimane una delle nazioni in cui ladella natalità è più grave. Le donne italiane sono tra quelle che fanno meno figli in tutta, mentre si susseguono i record negativi di mese in mese, rilevati dall’Istat, per quando riguarda il tasso di fertilità e la nascita di nuovi bambini.demografica: lainLa ...

L’insoddisfazione dei cittadini europei non deriva solo dalla sfiducia nella politica, ma la vera ragione riguarda le condizioni economiche. Peggiorate in tante zone del continente rispetto a 15 anni fa. Soprattutto in Italia , dove la vera crisi è ...

Il Mercato immobiliare in Italia ha fatto registrare un calo molto importante del volume delle compravendite e dei mutui nel 2023 . Un anno complesso per questo settore soprattutto a causa dei tassi di interesse, rimasti molto alti per combattere ...

Chiude la MA France: la componentistica dell’auto francese è in crisi - Chiude la MA France: la componentistica dell’auto francese è in crisi - Al centro della chiusura, e della crisi della componentistica fra le aziende francesi legate a Stellantis, ci sarebbe il calo delle commesse da parte del Gruppo. A seguito di questa decisione oltre un ...

Stellantis Atessa in Abruzzo: cassa integrazione per 400 lavoratori - Stellantis Atessa in Abruzzo: cassa integrazione per 400 lavoratori - Brutte notizie per i dipendenti Stellantis Atessa in Abruzzo, il più grande impianto europeo di veicoli commerciali leggeri: cassa integrazione per 400 lavoratori.

Napoli, in Sala Assoli la presentazione de «La madre attesa» di Irene Alison per «Il sabato della Fotografia» - Napoli, in Sala Assoli la presentazione de «La madre attesa» di Irene Alison per «Il sabato della Fotografia» - Sabato 18 maggio ore 11.30, ultimo appuntamento della stagione 2023-24 con «Il Sabato della Fotografia», format di successo dedicato al linguaggio ...